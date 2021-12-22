Боксер Канат Ислам вернется на ринг 21 января в США

Канат Ислам. Фото: instagram.com/islamkanatqazaq

Непобежденный казахстанский боксер Канат Ислам определился с датой следующего поединка, передает NUR.KZ.

По информации Boxrec.com, Канат вернется на ринг 21 января в Плант Сити (штат Флорида, США). Имя соперника пока неизвестно.

Отметим, что последний свой поединок Ислам провел в феврале текущего года, когда в Штатах досрочно победил эквадорца Джейсона Минду.

Всего в активе казахстанского боксера 28 побед на профессиональном ринге. Из них 22 встречи он завершил нокаутом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1947915-bokser-kanat-islam-vernetsya-na-ring-21-yanvarya-v-ssha/