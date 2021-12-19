Брутальным нокаутом завершился бой за пояс чемпиона Казахстана среди профессионалов

Ержан Залилов - Искандер Харсан. Фото: instagram.com/zalilov777/

Казахстанские боксеры Ержан Залилов и Искандер Харсан разыграли вакантный пояс чемпиона Казахстана среди профессионалов, передает NUR.KZ.

Прошедший в Нур-Султане поединок не продлился всю дистанцию. Во втором раунде Залилов жестким ударом слева нокаутировал Харсана.

Тем самым Ержан стал чемпионом Казахстана среди профессионалов во втором наилегчайшем весе.

Интересно, что данный титул был разыгран впервые с 2001 года.

Отметим, что для Ержана Залилова эта победа стала 13-й в карьере при трех неудачах. Тогда как Искандер Харсан потерпел второе поражение в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1947357-brutalnym-nokautom-zavershilsya-boy-za-poyas-chempiona-kazahstana-sredi-professionalov/