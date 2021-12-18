Батыр Джукембаев отправил Альвареса в нокаут всего за 69 секунд (видео)

Батыр Джукембаев. Фото: instagram.com/batyr_jukembaev/

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев одержал впечатляющую досрочную победу над мексиканцем Хуаном Хосе Мартинесом Альваресом. Бой продлился всего 69 секунд.

Как пишет Sports.kz, изначально данный бой должен был продлиться шесть раундов, соперники выступали в первом полусреднем весе.

Несмотря на это, "Три семерки" с самого начала поединка начал активно нападать на Альвареса, и уже к 40-й секунде мексиканец оказался в нокдауне, а на 69-й секунде судья остановил поединок.

Вскоре после завершения боя Джукембаев опубликовал пост на своей странице в Instagram.

"Слава Аллаху, в День Независимости нашей страны мне выпала победа! Я чувствовал поддержку болельщиков. Впереди большие перевалы", — написал Батыр.

Для казахстанца эта победа стала 19-й в его профессиональной карьере. Проигрывал Джукембаев лишь единожды против пуэрториканца Сабриэля Матиаса.

Победу "Три семерки" отметили на телепередаче ESPN Knockout, иронично отметив, что Батыр дольше надевал перчатки перед выходом, чем в итоге дрался.

"Ему потребовалось больше времени, чтобы надеть перчатки. Батыр Джукембаев нокаутировал мексиканца Хуана Хосе Мартинеса в первом раунде поединка", - говорится в заявлении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1947315-batyr-dzhukembaev-otpravil-alvaresa-v-nokaut-vsego-za-69-sekund-video/