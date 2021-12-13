Определились чемпионы Казахстана по боксу среди женщин

Надежда Рябец. Фото: olympic.kz

В Щучинске завершился чемпионат Казахстана по боксу среди женщин, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Отметим, что впервые чемпионат проходил в 12 весовых категориях.

Представляем вашему вниманию имена победителей и призеров первенства страны:

48 кг

1. Балкыбекова Алуа (город Алматы)

2. Кудайберген Анель (Алматинская область)

3. Болат Акбота (Қызылординская область)

3. Гассымова Роксана (Жамбылская область)

50 кг

1. Кызайбай Назым (город Алматы)

2. Уракбаева Жазира (город Алматы)

3. Рахымберді Жансая (город Шымкент)

3. Турапбай Гульнар (Карагандинская область)

52 кг

1. Шекербекова Жайна (город Шымкент)

2. Марат Арайлым (город Нур-Султан)

3. Искакова Адель (Акмолинская область)

3. Елеубаева Айшагуль (ВКО)

54 кг

1. Жоламан Дина (Акмолинская область)

2. Муздиман Балауса (Алматинская область)

3. Даулетханкызы Еркежан (ВКО)

3. Сакыш Анель (город Алматы)

57 кг

1. Ибрагимова Карина (Акмолинская область)

2. Садвакасова Анджа (Павлодарская область)

3. Сұлтанқызы Сәния (город Нур-Султан)

3. Владислава Кухта (Костанайская область)

60 кг

1. Волосенко Римма (город Нур-Султан)

2. Жабынбекова Айдана (Актюбинская область)

3. Исаева Шахноза (город Алматы)

3. Адина Калдыбай (Жамбылская область)

63 кг

1. Абикеева Аида (город Нур-Султан)

2. Сафронова Милана (Карагандинская область)

3. Ходжабекова Айжан (Карагандинская область)

3. Аюпова Милана (Павлодарская область)

66 кг

1. Дарига Шакимова (город Алматы)

2. Мадина Нурашева (город Шымкент)

3. Багданова Наталья (СКО)

3. Асель Куспанова (город Нур-Султан)

70 кг

1. Хальзова Валентина (город Нур-Султан)

2. Кизатова Жасмин (Карагандинская область)

3. Аскар Балжан (Жамбылская область)

3. Шамшиденова Акмарал (Атырауская область)

75 кг

1. Рябец Надежда (Костанайская область)

2. Марина Вольнова (город Нур-Султан)

3. Ерболат Макпал (город Алматы)

3. Естаева Салтанат (город Шымкент)

81 кг

1. Шолтай Фариза (город Шымкент)

2. Ержан Гульсая (Кызылординская область)

3. Баязитова Анастасия (Костанайская область)

3. Виолетта Князева (Карагандинская область)

Свыше 81 кг

1. Дина Исламбекова (город Шымкент)

2. Ляззат Күнгейбаева (город Нур-Султан)

3. Диана Магауияева (город Шымкент)

3. Аксенова Валения (Акмолинская область)

В общекомандном зачете победила команда г. Нур-Султан. В их активе 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы.

Второе и третье место поделили команды городов Шымкента и Алматы. Они завоевали по 3 золотые, 1 серебряной и 3 бронзовые награды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1946710-opredelilis-chempiony-kazahstana-po-boksu-sredi-zhenschin/