Бронзовый призер ОИ-2020 Камшыбек Кункабаев завоевал титул WBA Gold

Камшыбек Кункабаев. Фото: Luis Robayo/Getty Images

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Камшыбек Кункабаев одержал четвертую победу в профессиональном боксе, передает NUR.KZ.

В главном бою вечера бокса в Алматы казахстанский тяжеловес одолел британца Стивена Уорда. В седьмом раунде британец получил опасное рассечение, после осмотра раны поединок был завершен досрочно.

В результате судейским решением победу одержал Кункабаев (все трое судей поставили 70:62). Тем самым Камшыбек завоевал вакантный титул WBA Gold в первом тяжелом весе.

Эта победа стала четвертой для нашего соотечественника на профи-ринге. Тогда как Стивен Уорд потерпел второе поражение в карьере.

В со-главном бою вечера казахстанец Султан Заурбек в шестом раунде нокаутировал британца Райана Уилера и тем самым успешно защитил пояс WBO European во втором легком весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1946521-bronzovyy-prizer-oi-2020-kamshybek-kunkabaev-zavoeval-titul-wba-gold/