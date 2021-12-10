Стало известно, почему боксерша Фируза Шарипова подарила сопернице футбольный мяч

Кэти Тейлор (слева) получает подарок от Фирузы Шариповой. Фото: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Фируза Шарипова после процедуры взвешивания приятно шокировала свою соперницу, чемпионку мира по боксу Кэти Тейлор. Казахстанка подарила ирландке футбольный мяч, передает Sports.kz.

Как оказалось, Тэйлор в свое время профессионально занималась футболом. Она успела даже сыграть несколько матчей за женскую сборную Ирландии. Всего на ее счет 11 игр за национальную команду, в которых она отметилась двумя голами - в ворота Италии и Венгрии.

Поразительно, но свою международную карьеру в футболе Тейлор завершила в сентябре 2009 года в матче с командой Казахстана в отборе к чемпионату мира. В той игре она вышла на замену и помогла своей команде победить со счетом 2:1.

Сборная Ирландии по футболу. Кэти Тейлор нижняя справа. Фото: Christian Petersen/Getty Images

Напомним, поединок Тейлор - Шарипова состоится 11 декабря в Ливерпуле (Великобритания) и будет рассчитан на десять раундов. Кэти Тейлор в профессионалах идет без поражений. В ее активе 19 побед, из них 6 она выиграла досрочно. На счету Шариповой 14 побед (8 нокаутом) и 1 поражение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1946456-stalo-izvestno-pochemu-boksersha-firuza-sharipova-podarila-sopernitse-futbolnyy-myach/