Фируза Шарипова и Кэти Тейлор провели дуэль взглядов (видео)

Кэти Тейлор и Фируза Шарипова. Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Абсолютная чемпионка мира в легкой весовой категории ирландка Кэти Тейлор и казахстанская боксерша Фируза Шарипова встретились лицом к лицу, передает NUR.KZ.

Напомним, что поединок между ними состоится 11 декабря в Ливерпуле и будет рассчитан на десять раундов.

Сегодня боксерши впервые встретились и провели дуэль взглядов.

Отметим, что Кэти Тейлор в профессионалах идет без поражений. В ее активе 19 побед, из них 6 она выиграла досрочно. Тогда как на счету Фирузы Шариповой 14 побед (8 нокаутом) и 1 поражение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1946228-firuza-sharipova-i-keti-teylor-proveli-duel-vzglyadov-video/