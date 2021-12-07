Боксер Али Ахмедов вернется на ринг 10 декабря

Али Ахмедов. Фото: instagram.com/ali_akhmedov_officialpage

Казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов свой следующий бой проведет 10 декабря в Монтебелло (штат Калифорния, США), передает NUR.KZ.

По информации Boxrec, соперником Али Ахмедова станет 35-летний мексиканец Пол Валенсуэла. Поединок пройдет в рамках суперсреднего веса и будет рассчитан на десять раундов.

Напомним, что казахстанский боксер в последний раз выходил на ринг в сентябре текущего года, когда досрочно победил перуанца Давида Зегарру.

Всего на счету Али Ахмедова 17 побед (13 нокаутом) и 1 поражение на профи-ринге. Тогда как в активе Пола Валенсуэлы 26 побед (17 нокаутом) и 10 поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1945779-bokser-ali-ahmedov-vernetsya-na-ring-10-dekabrya/