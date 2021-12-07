"Никогда не было проблем с мотивацией": Кэти Тейлор рассказала о бое с Шариповой

Кэти Тейлор. Фото: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Абсолютная чемпионка мира в легком весе ирландка Кэти Тейлор прокомментировала предстоящий бой против казахстанки Фирузы Шариповой, передает The Ring.

35-летняя боксерша заявила, что максимально сосредоточена на защите титулов.

"У меня никогда не было проблем с мотивацией для защиты титулов, потому что я прекрасно понимаю, что мои оппонентки едут сюда за победой.

В боксе вы постоянно наблюдаете, как чемпионы теряют пояса, показывая слабое выступление. Я же никогда не останавливаюсь. Всегда сосредоточена на поединке, даже если вокруг него много шума. Все мои мысли о предстоящем бое" - заявила Тейлор.

Напомним, что поединок Кэти Тейлор - Фируза Шарипова состоится 11 декабря в Ливерпуле (Великобритания).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1945692-nikogda-ne-bylo-problem-s-motivatsiey-keti-teylor-rasskazala-o-boe-s-sharipovoy/