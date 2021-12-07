Промоутер Головкина о переносе боя: для Геннадия это удар ниже пояса

Геннадий Головкин. Фото: Steven Ryan/Getty Images

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Геннадия Головкина, прокомментировал перенос боя GGG против японца Риоты Мураты, сообщает Sports.kz.

Головкин и Мурата должны были встретиться на ринге 29 декабря в Сайтаме, однако бой был отложен до первого квартала 2022 года. Причиной переноса стали введенные Японией ограничения на въезд иностранцев из-за распространения нового варианта коронавируса "омикрон".

"Для Геннадия это настоящий удар ниже пояса, потому что он ждал этого боя целый год, и теперь не может его получить. Теперь поединок перенесен в надежде, что границы откроются. Но кто знает, что будет дальше?

Попытается ли он сразиться с Деметриусом Андраде в унификации? Или устроить третий бой с "Канело" в мае? Все это возможно, но для Головкина это большой удар, потому что он как бы подстраховался, сделав ставку на то, что Мурата будет его следующим соперником. Конечно, это вышло из-под его контроля, но теперь он будет оглядываться по сторонам, спрашивая себя, стоит ли ему ждать? Потому что можно прождать до февраля или марта и столкнуться с той же самой проблемой. Для него это нелегко, но он захочет драться", — поделился соображениями Хирн в интервью.

Напомним, после переноса боя Геннадий Головкин заявил, что очень разочарован.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1945610-promouter-golovkina-o-perenose-boya-dlya-gennadiya-eto-udar-nizhe-poyasa/