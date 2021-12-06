Определился соперник боксера Батыра Джукембаева

Батыр Джукембаев. Фото: instagram.com/batyr_jukembaev/

Казахстанский боксер-профессионал Батыр Джукембаев свой следующий бой проведет 11 декабря в Спрингфилде (штат Вирджиния, США), передает NUR.KZ.

Его соперником станет опытный мексиканец Хуан Хосе Альварес. Поединок пройдет в рамках первого полусреднего веса и будет рассчитан на шесть раундов.

Напомним, что Батыр не выходил на ринг с мая текущего года, когда потерпел досрочное поражение от пуэрториканца Сабриэля Матиаса.

Всего в активе Джукембаева 18 побед (из них 14 нокаутом) на профи-ринге при одной неудачи. Тогда как на счету Хуана Хосе Альвареса 28 побед и 10 поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1945493-opredelilsya-sopernik-boksera-batyra-dzhukembaeva/