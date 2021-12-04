Аскар Мамин принял главу AIBA Умара Кремлева и президента КФБ Кенеса Ракишева

Умар Кремлев, Аскар Мамин и Кенес Ракишев. Фото: kfb.kz

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Умара Кремлева и президента Казахстанской федерации бокса Кенеса Ракишева, передает пресс-служба КФБ.

Встреча на высоком уровне прошла плодотворно. Стороны обсудили план действий по дальнейшему развитию бокса в Казахстане. Одним из главных моментов стало обсуждение начать развитие этого вида спорта в школах и институтах.

Напомним, что мужская сборная Казахстана по боксу успешно выступила на чемпионата мира-2021 в Белграде. Наши боксеры завоевали 2 золота, 2 серебра и 1 бронзу. Подобный результат позволил занять второе общекомандное место в медальном зачете.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1945304-askar-mamin-prinyal-glavu-aiba-umara-kremleva-i-prezidenta-kfb-kenesa-rakisheva/