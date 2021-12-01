Эдди Хирн: Если Головкин не получит третий бой с Канело, то он начнет объединять пояса

Геннадий Головкин и Эдди Хирн. Фото: twitter.com/EddieHearn

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился дальнейшими планами казахстанского боксера Геннадия Головкина, передает Boxingscene.com.

По словам британского промоутера, в следующем году Геннадий продолжит объединять пояса.

"Если Головкин победит Мурату, то он постарается заполучить третий бой с Канело. Если не получится это сделать, то его следующим шагом будет объединение поясов. У Головкина есть две цели - это Чарло (чемпион WBС) и Андраде (чемпион WBО)" - заявил Хирн.

Вероятным вариантом для Головкина является встреча с Деметриусом Андраде. Ведь оба боксера выступают на платформе DAZN. Тогда как для поединка с Джермаллом Чарло казахстанцу предстоит заключить сделку с Premier Boxing Champions (PBC).

Напомним, что Геннадий вернется на ринг 29 декабря в Японии. Его соперником станет чемпион мира по версии WBA Риота Мурата.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1944827-eddi-hirn-esli-golovkin-ne-poluchit-tretiy-boy-s-kanelo-to-on-nachnet-obedinyat-poyasa/