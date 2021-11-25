Головкин планирует очень большой бой

Геннадий Головкин: Depositphotos

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в большом интервью рассказал, почему не впечатлен успехами Канело, о бое с Муратой и мыслях о завершении карьеры, сообщает NUR.KZ со ссылкой на latimes.com.

О Канело

7 ноября после победы над Калебом Плантом мексиканский боксер Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Однако Головкин не был впечатлен этим достижением.

"После боев с ним я не думаю, что он лучший", - сказал Головкин

Он также заявил, что его не впечатляют бойцы, с которыми Канело столкнулся на своем пути к бесспорному чемпиону в весовой категории до 168 фунтов.

"Честно говоря, я немного устал от этой серии боксеров. Они похожи на точные копии. Эдди Хирн (промоутер Канело) пытается представить каждого из своих бойцов одного за другим. Это как роман, от которого мы все устали", - сказал Головкин.

"Пора взглянуть правде в глаза. Имейте немного совести, чтобы положить этому конец. Есть и другие, более интересные соперники, - добавил 39-летний казахстанец.

О возможной трилогии с "Канело"

Тренер Канело Эдди Рейносо недавно заявил, что ему хотелось бы увидеть третий бой между GGG и "Канело" в Мексике. Сам Сауль Альварес заявил, что поединок должен пройти в весовой категории до 168 фунтов, а до 160, как это было в первые два раза.

Головкин повторил, что он всегда был открыт для возможности встретиться с Альваресом, хотя это тоже не такая заманчивая идея, которая лишает его сна.

"Я открыт для этого, и всегда был открыт. Наверняка вы знаете, что у нас были контракты и обязательства на матч-реванш, но этого боя не произошло. Я чувствую себя очень комфортно", - сказал Головкин.

О большом бое после поединка с Муратой

Головкин, у которого есть контракт с DAZN, сказал, что планирует "очень большой" бой, если он победит Морату.

"Если все пойдет хорошо с этим боем, у меня есть возможность принять участие в интересном поединке, который был бы очень ценным во всех смыслах. Это был бы очень ценный бой", - сказал Головкин.

А бой с Муратой Головкин сравнил с поединком Майка Тайсона и Бастера Дугласа в Tokyo Dome в 1990 году.

"Он (Мурата - ред.) национальный герой своей страны. Плюс возвращение традиционных вечеров бокса в Японию, как Тайсон против Дугласа. Это большая ответственность. Я счастлив быть частью этого", - сказал Головкин.

О мыслях про завершение карьеры

Некоторые критики и фанаты бокса отмечают, что Головкин с возрастом слабеет, и ему пора выходить на отдых. Сейчас ему уже 39. Головкин признался, что его тоже посещают мысли о выходе на пенсию, но не из-за возраста.

«Думы о завершении карьеры приходят ко мне перед всеми боями. Я опасаюсь, что могу получить травму, которая не позволит мне продолжить боксировать", - поделился Головкин.

Геннадий Головкин. Фото: Charley Gallay/Getty Images

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1943882-golovkin-planiruet-ochen-bolshoy-boy/