Боксер Камшыбек Кункабаев узнал будущего соперника за титул чемпиона WBA Gold

Камшыбек Кункабаев. Фото: Luis Robayo/Getty Images

Стало известно, с кем проведет следующий поединок на профессиональном ринге казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев, сообщает Sports.kz.

Кункабаев выступит на вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы 11 декабря и сразится там с британцем Стивеном Уордом (13-1, 4 КО). На кону будет стоять титул чемпиона WBA Gold в первом тяжелом весе.

Напомним, Камшыбек Кункабаев дебютировал на профи-ринге в августе прошлого года и одержал три победы нокаутом подряд. В своем последнем бою в феврале он досрочно в шестом раунде одержал победу над россиянином Сервером Эмурлаевым (24-3, 8 КО) и стал чемпионом WBO Asia Pacific в крузервейте.

Что касается Стивена Уорда, то он в сентябре 2020-го победил по очкам британца Джона Волау (5-6, 2 КО) и с тех пор на ринг не выходил.

Спонсор рубрики "Спорт" Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1943400-bokser-kamshybek-kunkabaev-uznal-buduschego-sopernika-za-titul-chempiona-wba-gold/