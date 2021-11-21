Кроуфорд победил Портера и успешно защитил титул WBO (видео)

Теренс Кроуфорд. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

В Лас-Вегасе завершился вечер бокса, в главном бою которого встретились чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд и Шон Портер, передает NUR.KZ.

Запланированный на 12 раундов поединок не продлился всю дистанцию. В десятом раунде Теренс дважды отправил в нокдаун Портера, после чего угол Шона остановил встречу.

Тем самым Кроуфорд одержал 38-ю победу (29 из них досрочно) в профессионалах и успешно защитил титул WBO.

Для Шона Портера это поражение стало четвертым в карьере.

Напомним, что в андеркарде этого вечера бокса казахстанец Жанибек Алимханулы уверенно разобрался с бывшим чемпионом мира Хассаном Н'Жикамом из Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1943193-krouford-pobedil-portera-i-uspeshno-zaschitil-titul-wbo-video/