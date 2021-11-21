Непобежденный супертяж из Казахстана стал чемпионом WBC (видео)

Жан Кособуцкий. Фото: instagram.com/kossobutskiy

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий одержал победу над очередным своим соперником, тем самым завоевав пояс чемпиона WBC.

Произошло событие на вечере бокса в Гамбурге. На ринге встретились Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) и так же не знающий поражений доминиканец Алексис Гарсия (11-0, 7 КО), пишет Sports.kz.

Как сообщает издание, бой в супертяжелом весе был рассчитан на десять раундов, но продлился всего пять: Кособуцкий победил техническим нокаутом, при этом в четвертом раунде он отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Жан Кособуцкий одержал 17-ю победу в своей профессиональной карьере и завоевал вакантный титул чемпиона WBC International Silver в хэвивейте.

Алексис Гарсия потерпел первое поражение на профи-ринге.

Ранее Кособуцкий выигрывал чемпионские пояса и других боксерских организаций – IBO Inter-Continental и WBA International.

Ранее мы писали о том, что 27-летний Жанибек Алимханулы отправил соперника в технический нокаут и защитил титул чемпиона WBO Global.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1943183-nepobezhdennyy-supertyazh-iz-kazahstana-stal-chempionom-wbc-video/