Впервые в истории Казахстан примет конвенцию World Boxing Council

Конвенции WBC. Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official

На 59-й конвенции Всемирного боксерского совета (WBC) было принято решение провести следующее мероприятие в Казахстане, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Suleimen Promotions.

"Дорогие друзья, к сожалению наша команда не смогла поехать на 59-ю конвенцию WBC из-за новых карантинных мер США.

Но наша команда участвовала онлайн и защищала свой проект по поведению юбилейной 60-ой конференции WBC на территории Казахстана. И с радостью хотим сообщить, что мы это сделали

Официально сообщаем, что в следующем году Юбилейная 60-ая конвенция WBC пройдёт в Казахстане!

Поздравляем, друзья, это победа и для нашей страны, для нас это огромная честь проведение такого масштаба мероприятия!", - сообщили в Suleimen Promotions.

Нынешняя 59-я конвенция WBC прошла в Мексике. На ней выступил новый абсолютный чемпион мира Сауль "Канело" Альварес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942922-vpervye-v-istorii-kazahstan-primet-konventsiyu-world-boxing-council/