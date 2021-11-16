Боксер Жанибек Алимханулы завершил подготовку к бою с Хассаном Н'Жикамом (видео)

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы завершил тренировочный лагерь к поединку с представителем Франции Хассаном Н'Жикамом, передает NUR.KZ.

Напомним, что этот поединок состоится 20 ноября в Лас-Вегасе в андеркарде вечера бокса "Теренс Кроуфорд - Шон Портер".

"Подготовка прошла по плану. Осталось пару дней до боя. Поработали над техникой, провели спарринги. Теперь буду сбрасывать вес. Даст бог, 20 ноября покажу всем казахский стиль" - заявил Алимханулы.

Отметим, что готовился к предстоящему бою Жанибек в Лос-Анджелесе под руководством Бадди Макгирта.

Всего в активе казахстанского боксера 10 побед, из них 6 он завершил досрочно. Тогда как на счету Хассана Н'Жикама 38 побед и 5 поражений.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942470-bokser-zhanibek-alimhanuly-zavershil-podgotovku-k-boyu-s-hassanom-nzhikamom-video/