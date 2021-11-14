Казахстанский боксер дебютировал в профи с нокаута на 80-й секунде

Казахстанский боксер Акбар Жаксакулов провел свой первый бой на профессиональном ринге. Дебют начался с поражения нокаутом, сообщает Sports.kz.
Аксакулов выступил на вечере бокса в Нур-Султане, где сразился со своим соотечественником Алмазом Тлеубергеновым, для которого это также был первый бой в профи.
Поединок в суперсреднем весе был рассчитан на четыре раунда, но закончился уже в первом: Тлеубергенов разбил Жаксакулову нос и довел дело до победы нокаутом на 80-й секунде.
Таким образом, Алмаз Тлеубергенов начал свою профессиональную карьеру с быстрой досрочной победы, а Акбар Жаксакулов дебютировал на профи-ринге с поражения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1942101-kazahstanskiy-bokser-debyutiroval-v-profi-s-nokauta-na-80-y-sekunde-video/