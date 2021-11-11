Боксер Шыналиев оскорбил чемпиона Пекина-2008 Сарсекбаева: Ты, оказывается, баба

Бахыт Сарсекбаев. Фото: ticketon.kz

В казахстанском боксе назревает скандал. Бронзовый призер Игр в Пекине-2008 Еркебулан Шыналиев назвал "бабой" золотого медалиста той же Олимпиады Бахыта Сарсекбаева, сообщает "Спорт-Экспресс".

Шыналиеву не нравится критика Сарсекбаева в адрес Федерации бокса Казахстана, в частности Бахтияра Артаева.

"Баха Сарсекбаев, ты не батыр казахского народа. Ты, оказывается, баба. Перестань уже. Зачем тебе лишние слова? Это не по-мужски", - написал Шыналиев в Instagram.

Сарсекбаев удивился высказыванию Шыналиева. По словам Бахыта, никаких конфликтов с Еркебуланом у них никогда не было. В свое время они даже жили в одном номере на соревнованиях. Олимпийский чемпион не понимает, почему коллега по цеху мог его оскорбить.

"Если я критикую, значит, по делу. Я переживаю за Казахстан, за будущее нашего бокса. Пусть говорит что хочет. Обид я не держу. Просто не понимаю его, мы были в хороших отношениях. Раньше вместе тренировались, а тут он так высказывается", - сказал Сарсекбаев.

Сейчас боксеры не общаются и не виделись уже долгое время.

"Я не общаюсь с ним, и номера его у меня нет. Еркебулан еще и младше меня. Я не знаю, почему он так высказался, но пусть сначала достигнет моего уровня. Я пока не решил, позвоню ему насчет этого вопроса или нет", - добавил Сарсекбаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1941772-bokser-shynaliev-oskorbil-chempiona-pekina-2008-sarsekbaeva-ty-okazyvaetsya-baba/