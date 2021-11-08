Опубликовано видео встречи казахстанских чемпионов мира по боксу в аэропорту

Сакен Бибосынов. Фото: instagram.com/olympickz

Сегодня на Родину из Сербии вернулась сборная Казахстана по боксу. Триумфаторов мирового первенства торжественно встретили в аэропорту, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram НОК.

Казахстанские боксеры привезли пять медалей с чемпионата мира. Золото выиграли Темиртас Жусупов (до 48 кг) и Сакен Бибосынов (до 51 кг). Серебряные медали достались Махмуду Сабырхану (до 54 кг) и Серику Темиржанову (до 57 кг). Бронзовую награду завоевал капитан сборной Абылайхан Жусупов (до 67 кг).

Напомним, в общекомандном первенстве Казахстан занял второе место. На первом расположилась Куба с тремя золотыми и двумя бронзовыми медалями.

Тройку лучших замкнули американцы с двумя золотыми и двумя серебряными наградами. Также два золота на счету команды Японии (4 место). На пятом месте сборная России - 1 золото, 2 серебра и 2 бронзы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1941058-opublikovano-video-vstrechi-kazahstanskih-chempionov-mira-po-boksu-v-aeroportu/