Боксер Саматали Тольтаев не сумел выйти в полуфинал чемпионата мира

Саматали Тольтаев. Фото: пресс-служба федерации бокса Мангистауской области

Казахстанский боксер Саматали Тольтаев не смог пробиться в 1/2 финала чемпионата мира в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

Выступающий в весовой категории до 60 кг Саматали в четвертьфинале соревнований уступил Софияну Оумия. По итогам трех раундов судьи отдали победу боксеру из Франции (1:4).

За выход в финал Софиян Оумия встретится с победителем пары Баез Де Ла Крус (Доминиканская Республика) - Арслан Хатаев (Финляндия).

Напомним, что ранее в 1/2 финала мирового первенства пробились Темиртас Жусупов (до 48 кг) и Махмуд Сабырхан (до 54 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1940202-bokser-samatali-toltaev-ne-sumel-vyyti-v-polufinal-chempionata-mira/