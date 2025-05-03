Сборная Казахстана завоевала второе золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Представительница сборной Казахстана по тяжелой атлетике Ксения Прозорова стала победительницей юношеского чемпионата мира в Перу, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская спортсменка стала победительницей мирового первенства в весовой категории до 59 килограммов. 15-летняя Прозорова в сумме двоеборья подняла 199 (91+108) килограммов в тотале.

Серебряной медалисткой в этой категории стала представительница Узбекистана Маржона Абдумуталова. Ее результат - 190 (88+102)килограммов. Замкнула тройку лучших российская штангистка Полина Павлович, которая подняла вес 189 (85+104) килограммов.

Также в этот соревновательный день сборная Казахстана завоевала две бронзовые награды. В весе до 73 килограммов Ернур Мырзахметов и в категории до 81 килограммов Ерасыл Саулебеков заняли третье место.

Напомним, ранее золотым медалистом на чемпионате мира в весовой категории до 61 килограмма стал Бейбарыс Ерсеит.

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