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Сборная Казахстана завоевала второе золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Опубликовано:

Ксения Прозорова
Ксения Прозорова. Фото: пресс-служба IWF

Представительница сборной Казахстана по тяжелой атлетике Ксения Прозорова стала победительницей юношеского чемпионата мира в Перу, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская спортсменка стала победительницей мирового первенства в весовой категории до 59 килограммов. 15-летняя Прозорова в сумме двоеборья подняла 199 (91+108) килограммов в тотале.

Серебряной медалисткой в этой категории стала представительница Узбекистана Маржона Абдумуталова. Ее результат - 190 (88+102)килограммов. Замкнула тройку лучших российская штангистка Полина Павлович, которая подняла вес 189 (85+104) килограммов.

Также в этот соревновательный день сборная Казахстана завоевала две бронзовые награды. В весе до 73 килограммов Ернур Мырзахметов и в категории до 81 килограммов Ерасыл Саулебеков заняли третье место.

Напомним, ранее золотым медалистом на чемпионате мира в весовой категории до 61 килограмма стал Бейбарыс Ерсеит.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2241648-sbornaya-kazahstana-zavoevala-vtoroe-zoloto-na-chempionate-mira-po-tyazheloy-atletike/