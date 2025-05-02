Казахстанец завоевал золото чемпионата мира по тяжелой атлетике

Представитель сборной Казахстана по тяжелой атлетике Бейбарыс Ерсеит стал победителем юношеского чемпионата мира, который проходит в Перу, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В столице Перу Лиме стартовал юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике.

Казахстанский штангист завоевал золотую медаль, став лучшим в весовой категории до 61 килограмма. В сумме двоеборья Бейбарыс Ерсеит поднял 262 (117+145) килограмма в тотале.

Серебряным призером соревнований стал представитель Турции Рамазан Йылмаз. Он поднял общий вес 261 (108+153) килограмм.

Замкнул тройку лучших на пьедестале российский тяжелоатлет Абубакар Цакаев. Его результат - 252 (113+139) килограмма.

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