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Казахстанец завоевал золото чемпионата мира по тяжелой атлетике

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Бейбарыс Ерсеит
Бейбарыс Ерсеит. Фото: пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики

Представитель сборной Казахстана по тяжелой атлетике Бейбарыс Ерсеит стал победителем юношеского чемпионата мира, который проходит в Перу, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В столице Перу Лиме стартовал юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике.

Казахстанский штангист завоевал золотую медаль, став лучшим в весовой категории до 61 килограмма. В сумме двоеборья Бейбарыс Ерсеит поднял 262 (117+145) килограмма в тотале.

Серебряным призером соревнований стал представитель Турции Рамазан Йылмаз. Он поднял общий вес 261 (108+153) килограмм.

Замкнул тройку лучших на пьедестале российский тяжелоатлет Абубакар Цакаев. Его результат - 252 (113+139) килограмма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2241300-kazahstanec-zavoeval-zoloto-chempionata-mira-po-tyazheloy-atletike/