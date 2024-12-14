Артем Антропов принес сборной Казахстана второе золото чемпионата мира по тяжелой атлетике

Казахстанец Артем Антропов выиграл золото на чемпионате мира 2024 года по тяжелой атлетике, который проходит в Бахрейне, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен стал лучшим в весовой категории до 102 килограммов. В сумме двоеборья он показал результат 400 килограммов (170 в рывке + 230 в толчке).

Второе место в этом дивизионе занял катарец Фарес Ибрахим Эльбах (399), третьим стал испанец Маркос Руис Веласко (395).

Антропов впервые выиграл чемпионат мира на взрослом уровне. Ранее он брал золото на аналогичном турнире среди юниоров.

Также в активе 24-летнего казахстанца две бронзовые медали чемпионатов Азии. Такой же награды прошлогоднего азиатского первенства он лишился из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

На нынешнем чемпионате мира по тяжелой атлетике золото Антропова стало для сборной Казахстана вторым. Ранее победу одержал Нургиса Адилетулы, а серебро выиграл Алексей Чуркин.

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