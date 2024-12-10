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Алексей Чуркин принес сборной Казахстана первую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике

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Казахстанский тяжелоатлет Алексей Чуркин
Алексей Чуркин. Фото: Serhat Cetinkaya/Anadolu Agency via Getty Images

Тяжелоатлет Алексей Чуркин открыл медальный счет сборной Казахстана на чемпионате мира 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Розыгрыш медалей на турнире в Бахрейне начался 6 декабря, но первый казахстанец попал на пьедестал во вторник.

Чуркин занял второе место в весовой категории до 81 килограмма. В сумме двоеборья он поднял 368 килограммов (164 в толчке и 204 в рывке).

Для 20-летнего Чуркина это вторая награда чемпионатов мира. В 2022 году он выиграл бронзу в более легкой весовой категории. Также в активе спортсмена есть бронза чемпионата Азии и серебро юниорского чемпионата мира.

Еще один казахстанец Александр Уваров в этой дисциплине на турнире в Бахрейне занял пятое место (351 килограмм). Победу одержал Ри Чон Сон из КНДР (371), бронзу выиграл узбекистанец Мухаммадкодир Тоштемиров (355).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2198670-aleksey-churkin-prines-sbornoy-kazahstana-pervuyu-medal-chempionata-mira-po-tyazheloy-atletike/

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