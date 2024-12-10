Алексей Чуркин принес сборной Казахстана первую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике

Тяжелоатлет Алексей Чуркин открыл медальный счет сборной Казахстана на чемпионате мира 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Розыгрыш медалей на турнире в Бахрейне начался 6 декабря, но первый казахстанец попал на пьедестал во вторник.

Чуркин занял второе место в весовой категории до 81 килограмма. В сумме двоеборья он поднял 368 килограммов (164 в толчке и 204 в рывке).

Для 20-летнего Чуркина это вторая награда чемпионатов мира. В 2022 году он выиграл бронзу в более легкой весовой категории. Также в активе спортсмена есть бронза чемпионата Азии и серебро юниорского чемпионата мира.

Еще один казахстанец Александр Уваров в этой дисциплине на турнире в Бахрейне занял пятое место (351 килограмм). Победу одержал Ри Чон Сон из КНДР (371), бронзу выиграл узбекистанец Мухаммадкодир Тоштемиров (355).

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