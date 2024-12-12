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Казахстанский спортсмен стал чемпионом мира по тяжелой атлетике

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Казахстанский штангист Нургиса Адилетулы
Казахстанский штангист Нургиса Адилетулы: НОК РК

Представитель национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике Нургиса Адилетулы завоевал золотую медаль чемпионата мира в Бахрейне, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Мировое первенство по тяжелой атлетике проходит в Манаме. Казахстанский штангист Нургиса Адилетулы стал первым в весовой категории до 96 килограммов.

В сумме двоеборья отечественному спортсмену удалось поднять вес 388 килограммов в тотале (174+214). Данного результата хватило, чтобы завершить чемпионат мира с золотой медалью.

Серебряным призером стал представитель Грузии Реваз Давитадзе. Его результат - 387 (177+210) килограммов. Замкнул тройку лучших иранец Али Алипур - 387 (173+214) килограммов. 

Отметим, что ранее серебряную медаль завоевал другой казахстанец Алексей Чуркин в весе до 81 килограмма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2199845-kazahstanskiy-sportsmen-stal-chempionom-mira-po-tyazheloy-atletike/

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