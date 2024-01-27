"Это просто мечта для каждого спортсмена": Надежда Дубовицкая прокомментировала турнир золотого уровня

Казахстанская легкоатлетка, выступающая в прыжках в высоту, Надежда Дубовицкая рассказала о своих эмоциях после выступления на международном турнире золотого уровня, который в данный момент проходит в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

На домашнем турнире лидер сборной Казахстана по легкой атлетике Надежда Дубовицкая заняла второе место, зафиксировав результат - 190 см. Как отметила после соревнований спортсменка, это только начало зимнего сезона.

"Зимний сезон только начинается. В том году мы начинали хуже. Тут уже есть повод порадоваться, почувствовать уверенность в себе. Тем более такой значимый старт. Это не просто какой-то чемпионат региональный, а именно такой уровень, приехали World Athletics. Я до сих пор поверить не могу, что турнир проводится у нас на родине. Это просто мечта для любого спортсмена. Масштаб просто невероятный. Я очень рада, что у многих получилось приехать сюда. Это в Казахстане самый крупный старт пока.

Ответственность конечно была, потому что мы на своей родине должны показать лучше результат. Тем не менее поддержка нашего народа, которые кричали. Они знают наши имена. Благодаря им внутри играло все так искренне", - поделилась Надежда.

Напомним, сегодня в Астане, в легкоатлетическом комплексе "Qazaqstan" проходит международный турнир золотого уровня Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.