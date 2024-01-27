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Быстрее, выше, сильнее: как проходит международный турнир по легкой атлетике в Астане

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Арманд Дуплантис - олимпийский чемпион по прыжкам с шестом
Арманд Дуплантис - олимпийский чемпион по прыжкам с шестом. Фото: Казахстанская федерация легкой атлетики

Сегодня в Астане, в легкоатлетическом комплексе "Qazaqstan" проходит международный турнир золотого уровня Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes, передает корреспондент NUR.KZ.

На открытии турнира присутствовали заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, президент федерации легкой атлетики РК Даниал Ахметов, министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, аким Астаны Женис Касымбек.

Церемония открытия турнира по легкой атлетике в Астане
Церемония открытия турнира по легкой атлетике в Астане. Фото: Казахстанская федерация легкой атлетики

Первыми на дистанции вышли бегуны. Так, казахстанский спортсмен Давид Ефремов установил личный рекорд в промежуточном забеге в дисциплине бег на 60 метров с барьерами среди мужчин, показав время - 7.59.

Давид Ефремов
Давид Ефремов. Фото: Казахстанская федерация легкой атлетики

Победителем в прыжках в высоту ожидаемо стал олимпийский чемпион, двенадцатикратный рекордсмен мира, швед Арманд Дуплантис. Его результат - 5.80 м.

Арманд Дуплантис - олимпийский чемпион по прыжкам с шестом
Арманд Дуплантис - олимпийский чемпион по прыжкам с шестом. Фото: Казахстанская федерация легкой атлетики

Победители определились также в беге на 60 метров среди женщин. Абсолютным лидером дистанции стала представительница Эфиопии Дирибе Велтеджи. Она зафиксировала время - 4:23:76. Также в забеге на то же расстояние с барьерами чемпионкой стала нигерийская спортсменка Тоби Амусан.

Тоби Амусан
Тоби Амусан. Фото: Казахстанская федерация легкой атлетики

В дисциплине толкание ядра не было равных британскому легкоатлету Скотту Линкольну. Его результат - 20:81.

Скотт Линкольн
Скотт Линкольн. Фото: Казахстанская федерация легкой атлетики

Казахстанский спортсмен Иван Иванов занял шестое место в соревнованиях толкателей ядра. Его результат - 18:67.

Иван Иванов
Иван Иванов. Фото: Казахстанская федерация легкой атлетики

Отметим, в соревнованиях принимают участие 136 атлетов из 45 стран мира. Количество казахстанских спортсменов - 28.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2057854-bystree-vyshe-silnee-kak-prohodit-mezhdunarodnyy-turnir-po-legkoy-atletike-v-astane/

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