Быстрее, выше, сильнее: как проходит международный турнир по легкой атлетике в Астане

Сегодня в Астане, в легкоатлетическом комплексе "Qazaqstan" проходит международный турнир золотого уровня Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes, передает корреспондент NUR.KZ.
На открытии турнира присутствовали заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, президент федерации легкой атлетики РК Даниал Ахметов, министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, аким Астаны Женис Касымбек.
Первыми на дистанции вышли бегуны. Так, казахстанский спортсмен Давид Ефремов установил личный рекорд в промежуточном забеге в дисциплине бег на 60 метров с барьерами среди мужчин, показав время - 7.59.
Победителем в прыжках в высоту ожидаемо стал олимпийский чемпион, двенадцатикратный рекордсмен мира, швед Арманд Дуплантис. Его результат - 5.80 м.
Победители определились также в беге на 60 метров среди женщин. Абсолютным лидером дистанции стала представительница Эфиопии Дирибе Велтеджи. Она зафиксировала время - 4:23:76. Также в забеге на то же расстояние с барьерами чемпионкой стала нигерийская спортсменка Тоби Амусан.
В дисциплине толкание ядра не было равных британскому легкоатлету Скотту Линкольну. Его результат - 20:81.
Казахстанский спортсмен Иван Иванов занял шестое место в соревнованиях толкателей ядра. Его результат - 18:67.
Отметим, в соревнованиях принимают участие 136 атлетов из 45 стран мира. Количество казахстанских спортсменов - 28.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2057854-bystree-vyshe-silnee-kak-prohodit-mezhdunarodnyy-turnir-po-legkoy-atletike-v-astane/