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Допинговый скандал: чемпионку мира по легкой атлетике из Казахстана оправдали

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Нора Джеруто
Нора Джеруто. Фото: Jewel Samad/Getty Images

Поставлена точка в допинговом скандале, центральной фигурой которого была чемпионка мира по легкой атлетике из Казахстана Нора Джеруто. В деле вынесено решение, передает NUR.KZ.

Соответствующая информация появилась на официальной странице клуба Altay Athletics в Instagram.

"Хотим поделиться отличной новостью. Спортсменка клуба Тануи Нора Джеруто была полностью оправдана в применении допинга, которые были ей предъявлены в апреле 2023 года, после чего она была отстранена от всех соревнований.

Напомним, что Нора Джеруто является первой чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 3000 метров с препятствием на открытом воздухе для суверенного Казахстана. И в преддверии Олимпийских игр в Париже (Франция) это не может не радовать, так как Нора по личному результату входит в топ-3 лучших бегуний в мире",- говорится в сообщении клуба, за который выступает Нора.

Напомним, атлетка подозревалась в применении допинга или использовании запрещенного в спорте метода. Спортсменка получила соответствующее уведомление. Она не могла принимать участие в соревнованиях.

Напомним, Нора Джеруто является натурализованной спортсменкой. До сборной Казахстана она выступала за Кению, где и родилась. В составе казахстанской команды она завоевала золотую медаль на чемпионате мира-2022, который состоялся в США. Она стала первой на дистанции 3000 метров с препятствиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2043227-dopingovyy-skandal-chempionku-mira-po-legkoy-atletike-iz-kazahstana-opravdali/

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