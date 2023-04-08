Чемпионку мира по легкой атлетике из Казахстана заподозрили в применении допинга

Нора Джеруто. Фото: Sam Barnes/Sportsfile via Getty Images

Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто отстранена от соревновательной деятельности из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU).

Согласно информации, спортсменка подозревается в применении допинга или использовании запрещенного в спорте метода.

В данный момент проводится расследование. Однако спортсменка уже получила соответствующее уведомление. Она не может принимать участие в соревнованиях.

Напомним, Нора Джеруто является натурализованной спортсменкой. До сборной Казахстана она выступала за Кению, где и родилась.

В составе казахстанской команды она завоевала золотую медаль на чемпионате мира-2022, который состоялся в США. Она стала первой на дистанции 3000 метров с препятствиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2015983-chempionku-mira-po-legkoy-atletike-iz-kazahstana-zapodozrili-v-primenenii-dopinga/