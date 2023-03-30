Нурдос Сабыр завоевал "серебро" юношеского чемпионата мира по тяжелой атлетике

Нурдос Сабыр. Фото: instagram.com/wf_rk/

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике отметилась очередной медалью на юношеском чемпионате мира в Дурресе (Албания). "Серебро" завоевал Нурдос Сабыр, передает NUR.KZ.

Он поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья казахстанский тяжелоатлет поднял 321 (145+176) килограмм.

Первым же в этом виде соревновательной программы финишировал Керем Курназ из Турции, поднявший 327 (144+183 ) килограммов. С бронзовой наградой завершил мировое первенство Валерик Мовсисян из Армении - 306 (140-166) килограммов.

Отметим, что теперь в активе сборной Казахстана две награды. Ранее золотой медалью отметился Ерасыл Саулебеков (до 73 килограммов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2014681-nurdos-sabyr-zavoeval-serebro-yunosheskogo-chempionata-mira-po-tyazheloy-atletike/