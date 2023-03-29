Ерасыл Саулебеков завоевал "золото" чемпионата мира по тяжелой атлетике

Ерасыл Саулебеков. Фото: iwf.net

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике отметилась первой золотой медалью на чемпионате мира среди юношей, который в эти дни проходит в Дурресе (Албания), передает NUR.KZ.

Ее автором стал Ерасыл Саулебеков. Он финишировал первым в весовой категории до 73 килограммов. В сумме двоеборья штангист поднял 305 (137+168) килограммов. На втором месте расположился Равин Алмаммадов из Азербайджана - 303 килограмма. Бронзовую медаль в свой актив записал Хен Джу Пак из Южной Кореи - 289 килограммов.

Ранее Нурасыл Арапбай стал обладателем "малой" бронзовой медали. Он финишировал третьим в упражнении "рывок". Арапбай поднял 120 килограммов. По сумме двоеборья штангит показал четвертый резульат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2014567-erasyl-saulebekov-zavoeval-zoloto-chempionata-mira-po-tyazheloy-atletike/