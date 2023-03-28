Штангист Нурасыл Арапбай завоевал "малую" бронзовую медаль на чемпионате мира в Албании

Нурасыл Арапбай. Фото: instagram.com/wf_rk/

Представитель сборной команды Казахстана по тяжелой атлетике Нурасыл Арапбай стал обладателем "малой" бронзовой медали юношеского чемпионата мира в Дурресе (Албания), передает NUR.KZ.

Он финишировал третьим в упражнении "рывок". Арапбай поднял 120 килограммов. Однако в сумме двоеборья в весовой категории до 67 килограммов попасть в число призеров ему не удалось.

По итогам своего выступления Нурасыл Арапбай занял четвертое место с результатом 266 (120+146) килограммов.

Первым стал Сережа Барсегян (Армения) - 275 килограммов. Второе место осталось за Бассамом Аль Марзуком (Саудовская Аравия) - 270 килограммов. Замкнул тройку лучших Берали Бадабрат (Индия), поднявший 267 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2014388-shtangist-nurasyl-arapbay-zavoeval-maluyu-bronzovuyu-medal-na-chempionate-mira-v-albanii/