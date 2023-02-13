Казахстанские легкоатлеты завоевали 12 медалей на домашнем чемпионате Азии в помещении

Элина Михина. Фото: qazathletics.kz

В Астане завершился чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении. Итогом выступления сборной Казахстана стали 12 медалей, передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

Первыми стали Элина Михина (400 метров), Каролин Кипкируи (3000 метров), Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту), Давид Ефремов (60 метров с барьерами) и мужская и женская эстафетные команды.

Серебряные медали завоевали Ольга Сафронова (60 метров), Кристина Овчинникова (прыжки в высоту), Михаил Литвин (400 метров).

Третье место заняли Елизавета Матвеева (прыжки в высоту), Акбаян Нурмамет (1500 метров), Шедрак Кимутай (3000 метров).

Добавим, что на закрытии чемпионата олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова объявила о завершении спортивной карьеры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2009199-kazahstanskie-legkoatlety-zavoevali-12-medaley-na-domashnem-chempionate-azii-v-pomeschenii/