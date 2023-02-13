Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова объявила о завершении карьеры

Ольга Рыпакова. Фото: qazathletics.kz

Казахстанская легкоатлетка, чемпионка Олимпиады в Лондоне, призер Олимпийских игр в Пекине в Рио-де-Жанейро Ольга Рыпакова объявила о завершении профессиональной карьеры, сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики РК.

Рыпакова выступила на закрытии X Чемпионата Азии по легкой атлетике в помещении.

"Я благодарна своей стране! От президента и спортивных руководителей до своего самого юного болельщика только за одну единственную, но очень важную вещь – веру в меня. Я благодарна судьбе и Богу за возможность реализации меня как личности, как профессионального спортсмена", – сказала спортсменка.

Ольга Рыпакова. Фото: qazathletics.kz

Отмечается, что премьер-министр Алихан Смаилов направил чемпионке благодарственное письмо за большой вклад в развитие отечественного спорта.

"Ваши яркие победы навсегда останутся в сердцах казахстанских болельщиков. Мы ценим вашу преданность спорту и принципам. Тысячи ребят по всей стране следуют вашему примеру и продолжают традиции отечественной легкой атлетики. Уверен, что ваша блистательная карьера будет долгие годы вдохновлять казахстанских легкоатлетов на новые свершения", – написал Смаилов.

В конце церемонии спортсменка пробежала круг почета перед болельщиками.

Напомним, слухи о завершении карьеры Рыпаковой появились еще в 2021 году после неудачного выступления на квалификации в Токио. Но тогда спортсменка их опровергла.

Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета РК, Рыпакова Ольга Сергеевна - казахстанская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье.

Она является чемпионкой Олимпиады-2012 в Лондоне и бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Чемпионка мира 2010 года в тройном прыжке.

Сейчас ей 38 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2009081-olimpiyskaya-chempionka-olga-rypakova-obyavila-o-zavershenii-karery/