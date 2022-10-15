Штангист Артем Антропов стал бронзовым призером чемпионата Азии

ройка лучших ЧА по тяжелой атлетике в весовой категории до 96 килограммов. Фото: instagram.com/iwfnet/

Казахстанский штангист Артем Антропов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике, который в данный момент проходит в Манаме (Бахрейн), передает NUR.KZ.

Он финишировал третьим в весовой категории до 96 килограммов. В сумме двоеборья казахстанский штангист поднял 377 (158+219) килограммов.

Первое место занял Лиман Паредес (Бахрейн). Его результат составил 397 (182+215) килограммов. На втором месте расположился Чэнь По-Джен (Тайбэй) - 383 (177+206) килограмма.

Напомним, ранее Зульфия Чиншанло и Асылжан Бектай завоевали "золото". Арли Чонтей и Арай Нурлыбекова завершили ЧА на втором месте, а Айша Омарова стала третьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1992904-shtangist-artem-antropov-stal-bronzovym-prizerom-chempionata-azii/