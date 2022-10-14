Казахстан завоевал вторую золотую медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Асылжан Бектай. Фото: instagram.com/bwf.bh/

Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Асылжан Бектай завоевал золотую медаль на чемпионате Азии, который в эти дни проходит в Манаме (Бахрейн), передает NUR.KZ.

Он финишировал первым в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья Асылжан Бектай поднял 362 (165+197) килограммов.

Второе место занял Эмиль Молдодосов из Кыргызстана - 361 (166+195) килограмм. Замкнул тройку лучших Масуд Чатраей (Иран). Он поднял 358 (162+196) килограммов.

Добавим, что его медаль стала второй, завоеванной казахстанцами на этом чемпионате Азии. Ранее Зульфия Чиншанло также стала первой. Арли Чонтей финишировал вторым, как и Арай Нурлыбекова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1992678-kazahstan-zavoeval-vtoruyu-zolotuyu-medal-chempionata-azii-po-tyazheloy-atletike/