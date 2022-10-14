Айша Омарова завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике

Тройка лучших ЧА по тяжелой атлетике в весовой категории до 81 килограмма. Фото: instagram.com/iwfnet/

Казахстанская штангистка Айша Омарова поднялась на третью ступень пьедестала на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит в Манаме (Бахрейн), передает NUR.KZ.

Она завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма. В сумме двоеборья Омарова подняла 217 (93+124) килограммов.

Первое место заняла Сейедехелхам Хоссейни (Иран). Она показала 227 (102+125) килограммов. На втором месте расположилась Мотока Накажима (Япония) - 223 (100+123) килограмма.

Напомним, ранее Зульфия Чиншанло и Асылжан Бектай завоевали "золото". Арли Чонтей и Арай Нурлыбекова завершили ЧА на втором месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1992810-aysha-omarova-zavoevala-bronzovuyu-medal-chempionata-azii-po-tyazheloy-atletike/