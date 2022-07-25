Казахстан занял итоговое 22-е место на ЧМ-2022 по легкой атлетике

Нора Джеруто. Фото: Sam Barnes/Sportsfile via Getty Images

В американском городе Орегон завершился чемпионат мира-2022 по легкой атлетике, который проходил с 15 по 24 июля, передает NUR.KZ.

В общекомандном зачете Казахстан занял 22-е место, разделив эту позицию с семью другими странами: Багамы, Франция, Марокко, Португалия, Катар, Словения и Венесуэла.

Единственную и историческую медаль в копилку Казахстана положила уроженка Кении Нора Джеруто, взявшая золото в беге на 3000 метров с препятствиями.

Триумфатором ЧМ-2022 по легкой атлетике стала сборная США, на счету которой 33 медали (13 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых).

Второе место заняла команда Эфиопии, у которой 10 медалей (4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые). Тройку лучших замкнула сборная Ямайки с 10 медалями (2 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовая).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1980077-kazahstan-zanyal-itogovoe-22-e-mesto-na-chm-2022-po-legkoy-atletike/