Две казахстанские легкоатлетки вышли в финал чемпионата мира

Нора Джеруто. Фото: Maja Hitij/Getty Images

Казахстанские спортсменки Нора Джеруто и Надежда Дубовицкая пробились в финал соревнований по легкой атлетике в США, сообщает Olympic.kz.

В беге на 3000 метров с препятствиями Нора Джеруто завершила квалификацию на первом месте, преодолев дистанцию за 9:01.54. Она является главным фаворитом на золотую медаль. В этом же виде соревновательной программы Дэйзи Джепкемей стала 19-й – в главный забег проходили 15 спортсменок.

В прыжках в высоту также состоялся отборочный раунд. Казахстанка Надежда Дубовицкая смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. Кристина Овчинникова, к сожалению, завершила борьбу.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1978882-dve-kazahstanskie-legkoatletki-vyshli-v-final-chempionata-mira/