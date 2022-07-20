Надежда Дубовицкая заняла восьмое место на ЧМ-2022 по легкой атлетике

Надежда Дубовицкая. Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

24-летняя казахстанская спортсменка Надежда Дубовицкая выступила на чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в американском городе Юджин (штат Орегон), передает NUR.KZ.

Надежда прошла в финал соревнований в прыжках в высоту, где заняла итоговое восьмое место. Результат Дубовицкой 1.96 метра.

Чемпионкой же в этой дисциплине стала австралийка Элеонор Паттерсон, которая покорила высоту 2.02 м с первой попытки.

Серебряную медаль завоевала украинка Ярослава Магучих (2.02 м, со второй попытки), а тройку призеров замкнула Елена Валортигара из Италии (2.00 м).

Напомним, что в этом году Надежда Дубовицкая завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в Белграде (Сербия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1979308-nadezhda-dubovitskaya-zanyala-vosmoe-mesto-na-chm-2022-po-legkoy-atletike/