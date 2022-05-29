Надежда Дубовицкая завоевала бронзу в прыжках в высоту на Prefontaine Classic в США

Надежда Дубовицкая. Фото: olympic.kz

Казахстанская легкоатлетка Надежда Дубовицкая попала в призеры на этапе Бриллиантовой лиги Prefontaine Classic в Юджине (штат Орегон, США).

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Надежда Дубовицкая стала третьей в соревнованиях по прыжкам в высоту с результатом 1 метр и 93 сантиметра.

Второе место заняла местная спортсменка Вашти Каннингэм (она также прыгнула на 1.93, но сделала это с первой попытки, Надежда - со второй). Золото же завоевала бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Ярослава Магучих (2.00 м) из Украины.

Для 24-летней казахстанки это уже второй успех на международной арене в нынешнем году. Ранее Дубовицкая завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в Белграде (Сербия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1971527-nadezhda-dubovitskaya-zavoevala-bronzu-v-pryzhkah-v-vysotu-na-prefontaine-classic-v-ssha/