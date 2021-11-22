Стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат мира по тяжелой атлетике

Артем Антропов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Тренерский штаб команды Казахстана по тяжелой атлетике объявил состав на предстоящий чемпионат мира-2021, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Напомним, что мировое первенство пройдет с 7 по 17 декабря в Ташкенте (Узбекистан).

Команду Казахстана на чемпионате мира представят следующие спортсмены:

До 55 кг: Арли Чонтей

До 96 кг: Нургиса Адилетулы, Артем Антропов

До 81 кг: Карина Кузганбаева

Свыше 87 кг: Айзада Муптильда

Напомним, что в ноябре на должность главного тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике был назначен Даурен Бекмуханбетов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1943406-stal-izvesten-sostav-sbornoy-kazahstana-na-chempionat-mira-po-tyazheloy-atletike/