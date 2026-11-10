Глава UFC в Белом доме отказался от предложения Трампа стать пресс-секретарем
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Глава UFC Дана Уайт публично отказал президенту США Дональду Трампу - на брифинге в Белом доме он заявил, что не желает быть пресс-секретарем, передает NUR.KZ.
Находясь перед журналистами в Белом доме, президент США лично спросил Уайта.
"Итак, позвольте мне задать вам главный вопрос, Дана. Хотели бы вы стать пресс-секретарем Соединенных Штатов Америки? Посмотрите на вывеску. У вас это будет позади вас все время. Белый дом, Вашингтон Хотелось бы вам этого или вы просто хотите оставаться в нелепом UFC?" - сказал Трамп.
Дана Уайт с трибуны в Белом доме отказал президенту.
"Благодарю за предложение, сэр. Я не хочу быть в политике", - заявил он.
После Трамп в шутливой манере заявил, что разочарован словами Уайта и пожал ему руку.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social предложил главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту должность в Белом доме.
В своей публикации американский президент предложил привлечь в команду нескольких действующих и бывших бойцов UFC, в том числе без гражданства США. Например, Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.
Позже Трамп заявил, что пошутил.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2454225-glava-ufc-v-belom-dome-otkazalsya-ot-predlozheniya-trampa-stat-press-sekretarem/
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