Глава UFC в Белом доме отказался от предложения Трампа стать пресс-секретарем

Глава UFC Дана Уайт публично отказал президенту США Дональду Трампу - на брифинге в Белом доме он заявил, что не желает быть пресс-секретарем, передает NUR.KZ.

Находясь перед журналистами в Белом доме, президент США лично спросил Уайта.

"Итак, позвольте мне задать вам главный вопрос, Дана. Хотели бы вы стать пресс-секретарем Соединенных Штатов Америки? Посмотрите на вывеску. У вас это будет позади вас все время. Белый дом, Вашингтон Хотелось бы вам этого или вы просто хотите оставаться в нелепом UFC?" - сказал Трамп.

Дана Уайт с трибуны в Белом доме отказал президенту.

"Благодарю за предложение, сэр. Я не хочу быть в политике", - заявил он.

После Трамп в шутливой манере заявил, что разочарован словами Уайта и пожал ему руку.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social предложил главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту должность в Белом доме.

В своей публикации американский президент предложил привлечь в команду нескольких действующих и бывших бойцов UFC, в том числе без гражданства США. Например, Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

Позже Трамп заявил, что пошутил.

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