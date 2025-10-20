"Королева кочевников": Сабина Алтынбекова порассуждала о нравственности в образе степной красавицы
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова поделилась новыми фото в образе степной красавицы. Спортсменка высказалась о нравственности в своей публикации, передает NUR.KZ.
На кадрах, которые Сабина выложили на своей странице в Instagram, она позирует в национальном костюме, держа на руке беркута.
"Если у девушки нет нравственности, что толку от одной лишь красоты", - написала волейболистка.
Фанаты восхитились новым образом Алтынбековой и сравнили ее с царицей Томирис.
"Красота", "Томирис", "Браво", Настоящая казахская девушка", "Самая обаятельная королева кочевников", "Прекрасная", - писали поклонники.
В прошлом году Алтынбекова также жестко высказалась о проблеме насилия над женщинами и оценила соответствующий проект нового закона.
А недавно на своей странице в Instagram призвала казахстанцев учить своих дочерей "жить без стыда" и "выдавать своих абьюзеров".
