"Королева кочевников": Сабина Алтынбекова порассуждала о нравственности в образе степной красавицы

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова поделилась новыми фото в образе степной красавицы. Спортсменка высказалась о нравственности в своей публикации, передает NUR.KZ.

На кадрах, которые Сабина выложили на своей странице в Instagram, она позирует в национальном костюме, держа на руке беркута.

"Если у девушки нет нравственности, что толку от одной лишь красоты", - написала волейболистка.

Фанаты восхитились новым образом Алтынбековой и сравнили ее с царицей Томирис.

"Красота", "Томирис", "Браво", Настоящая казахская девушка", "Самая обаятельная королева кочевников", "Прекрасная", - писали поклонники.

В прошлом году Алтынбекова также жестко высказалась о проблеме насилия над женщинами и оценила соответствующий проект нового закона.

А недавно на своей странице в Instagram призвала казахстанцев учить своих дочерей "жить без стыда" и "выдавать своих абьюзеров".

