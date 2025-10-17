"Легендарное фото": встреча Геннадия Головкина и Хабиба Нурмагомедова обрадовала фанатов
Брат главы Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина сообщил о встрече в Дубае с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, передает NUR.KZ.
Максим Головкин выложил на своей странице в Instagram фото из Дубая, на котором запечатлен он, его брат Геннадий "GGG" Головкин, а также экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион M-1 Global Шамиль Завуров.
Публикация за несколько часов собрала тысячи "лайков" и сотни комментариев.
"Легендарное фото", "Когда братья вместе - мы сила", "Мастера ковра и ринга", - написали поклонники спортсменов.
В начале этого месяца стало известно, что Международный зал славы бокса включил казахстанского боксера Геннадия Головкина в кандидаты на попадание в почетный список.
В феврале 2024 года Геннадия Головкина избрали главой Национального олимпийского комитета Казахстана. В сентябре 2024 года Геннадий Головкин стал председателем Олимпийской комиссии Международной федерации бокса (World Boxing).
