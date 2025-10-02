jitsu gif
      Самат Каримов
Редактор
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      В один ряд с легендами: Геннадия Головкина могут ввести в Международный зал славы бокса

      Опубликовано:

      Геннадий Головкин
      Геннадий Головкин. Фото: Ben McShane/Sportsfile via Getty Images

      Международный зал славы бокса (IBHOF) опубликовал бюллетени для своего выпуска 2026 года. В список кандидатов вошел казахстанский боксер Геннадий Головкин, передает NUR.KZ.

      Международный зал славы бокса (IBHOF) официально представил бюллетени с именами кандидатов, которых могут ввести туда в 2026 году. В список войдут по три боксера среди мужчин и женщин.

      Так, в список вошли прославленный казахстанский боксер Геннадий "GGG" Головкин, а также обладатель титула в двух весовых категориях Вернон Форрест и ирландец Стив Коллинз. Среди женщин кандидатками стали: чемпионка в пяти весовых категориях Наоко Фудзиока, многолетняя обладательница титула в полусреднем и среднем весе Кристина Хаммер и мексиканский первопроходец Джеки Нава.

      Отмечается, что победители будут выбраны в категориях: "Современники", "Старожилы" и "Ранняя эра". Также предусмотрена отдельная номинация не для боксеров, но для людей, которые внесли вклад в популяризацию бокса, например, журналистов или фотографов, судей или тренеров.

      "Пресс-релиз о результатах голосования будет опубликован в начале декабря. Победителей введут в Зал славы с 11 по 14 июня 2026 года", - сообщила пресс-служба IBHOF .

      Напомним, в феврале 2024 года Геннадия Головкина избрали главой Национального олимпийского комитета Казахстана. Отмечалось, что он является одним из самых титулованных боксеров современности. Боксер многократно выигрывал и защищал чемпионские пояса в среднем весе по различным версиям. В этой же категории на любительском уровне Головкин стал чемпионом мира и завоевал серебро Олимпиады-2004.

      Последний раз на ринг Головкин выходил в сентябре 2022 года, когда уступил мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу в их третьем очном поединке. После этого официально о завершении спортивной карьеры Головкин не объявлял.

      В сентябре 2024 года Геннадий Головкин стал председателем Олимпийской комиссии Международной федерации бокса (World Boxing).

