Нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев обратился к своим болельщикам со срочным заявлением
Опубликовано:
Игрок алматинского футбольного клуба "Кайрат" Дастан Сатпаев обратился к своим болельщикам с просьбой не доверять фейковым аккаунтам и не переводить деньги, передает NUR.KZ.
Дастан Сатпаев опубликовал пост в Instagram, в котором предупредил подписчиков о существовании фейкового аккаунта от его имени.
"Фейк-аккаунт, не скидывайте деньги", - написал футболист.
Отметим, что на страницу, которую нападающий назвал фейковой, подписаны более 60 тыс. человек (на настоящую страницу - 201 тыс.). Страницу легко принять за настоящую, так как в описании указано, что Сатпаев играет за "Кайрат" и выступает в составе национальной сборной страны.
Добавим, что со страницы указанного аккаунта болельщики легко могут перейти и на страницу в Threads, которая также является фейковой. На данных страницах опубликованы ряд заявлений, которые можно принять за официальные высказывания футболиста.
Ранее 17-летний форвард был включен в окончательный состав национальной команды на октябрьские игры квалификации чемпионата мира 2026 года.
Но позже стало известно, что Дастан Сатпаев из-за проблем со здоровьем не поможет сборной Казахстана в ближайших матчах.
К слову, в июне Дастан Сатпаев стал самым дорогим футболистом чемпионата Казахстана.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2295918-napadayushchiy-kayrata-dastan-satpaev-obratilsya-k-svoim-bolelshchikam-so-srochnym-zayavleniem/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах