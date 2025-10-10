Нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев обратился к своим болельщикам со срочным заявлением

Игрок алматинского футбольного клуба "Кайрат" Дастан Сатпаев обратился к своим болельщикам с просьбой не доверять фейковым аккаунтам и не переводить деньги, передает NUR.KZ.

Дастан Сатпаев опубликовал пост в Instagram, в котором предупредил подписчиков о существовании фейкового аккаунта от его имени.

"Фейк-аккаунт, не скидывайте деньги", - написал футболист.

Отметим, что на страницу, которую нападающий назвал фейковой, подписаны более 60 тыс. человек (на настоящую страницу - 201 тыс.). Страницу легко принять за настоящую, так как в описании указано, что Сатпаев играет за "Кайрат" и выступает в составе национальной сборной страны.

Фейковая страница Сатпаева в Instagram. Фото: stories d.satpayev

Добавим, что со страницы указанного аккаунта болельщики легко могут перейти и на страницу в Threads, которая также является фейковой. На данных страницах опубликованы ряд заявлений, которые можно принять за официальные высказывания футболиста.

Фейковый аккаунт футболиста в Threads. Скрин: threads.com/@dastan_satpayev9

Ранее 17-летний форвард был включен в окончательный состав национальной команды на октябрьские игры квалификации чемпионата мира 2026 года.

Но позже стало известно, что Дастан Сатпаев из-за проблем со здоровьем не поможет сборной Казахстана в ближайших матчах.

К слову, в июне Дастан Сатпаев стал самым дорогим футболистом чемпионата Казахстана.

